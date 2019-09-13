Стартовый матч сборной России по волейболу на чемпионате Европы складывался по задуманному плану, рассказал Nevasport генеральный менеджер национальной команды Сергей Тетюхин.

Напомним, Россия обыграла Турцию в четырех сетах. Три партии сложились для россиян очень легко, а вот во второй возникли проблемы — команда Туомаса Саммельвуо уступила 23:25.

«Поражение во втором сете на самом деле не напугало. Как правило, после таких легких побед в первой партии, если брать матчи за какое-то количество времени, наступает «оборотка». Это всегда есть. После такой легкой партии ребята просто немножко подрасслабились — отсюда и результат. А так, в дальнейшем было все по игре — вопросов к ребятам не было. Матч складывался по задуманному плану», — подчеркнул Тетюхин.

Напомним, что сегодня сборная России проведет второй матч на чемпионате Европы. На групповом этапе соперником россиян станет сборная Белоруссии. Матч начнется в Любляне в 21.30 по московскому времени.