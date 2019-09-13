Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин в своем Instagram опубликовал видеообращение к мальчику из Сосновоборска, которому школьные учителя устроили проблемы из-за причёски в стиле Златана Ибрагимовича.

«Дорогой Прохор! Я Юрий Сёмин, тренер «Локомотива». Прости взрослых людей, они не правы. Вырастай в нового Ибрагимовича, и мы тебя ждём в «Локомотиве». Удачи тебе, всё будет хорошо», — сказал Семин на видеозаписи в Instagram.

Напомним, четвероклассник Прохор Ильиных из Сосновоборска Красноярского края сделал прическу в стиле шведского нападающего Златана Ибрагимовича, своего кумира. Однако его отказались пускать в школу, поскольку мальчик выбрил виски, осветлил волосы и собрал их в хвостик на затылке. Родителям парня предложили либо забрать его из школы, либо перевестись на домашнее обучение.

Позже мальчик получил поддержку от тренеров, и в итоге его мать добилась, чтобы ее сын посещал в школу в нынешнем образе.