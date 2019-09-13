10 сентября в поселке Лосево Ленинградской области стартовало первенство России по рафтингу.

Об этом сообщает портал «Лен ТВ 24». Отмечается, что в чемпионате страны примут участие более 33 команд из 14 регионов России, в том числе сборная Ленинградской области, которая ставит перед собой самые высокие задачи — бороться за медали в каждой дисциплине, которых на первенстве России будет четыре.

По словам президента Федерации рафтинга России Алексея Широкова, Лосево вернуло себе право стать организатором чемпионата России по рафтингу спустя целых 10 лет.

Спортсменам предстоит пройти дистанцию 200 метров и 14 ворот, через которые предстоит проплыть по течению, а также против него. Кроме того, спортсмены соревнуются в слаломе: считается, что в рафтинге эта дисциплина самая необычная. Участники заявляют, что в слаломе важны не столько физические данные, но и командное взаимодействие, а также техника управления рафтом.

Отметим, все рафтеры в составе сборной Ленинградской области — мастера спорта по гребному слалому.