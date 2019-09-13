В Италии начался турнир серии Challenger — Lombardia Trophy. Соревнование стартует с женских коротких программ.

Соревнование, которое проходит в Бергамо, началось в 15:00 по московскому времени. Российскую команду представляют Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова и Анна Щербакова. Среди зарубежных фаворитов можно выделить японскую спортсменку Вакабу Хигучи.

Отметим, в18:00 начнется короткая программа у мужчин. За Россию выступят Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев и Егор Мурашов, также на лёд выйдет представитель Грузии Морис Квителашвили из группы Этери Тутберидзе. Увидят зрители и итальянца Маттео Риццо, который, несомненно, будет претендовать на победу.

Ранее российские фигуристки Камила Валиева, Ксения Синицына и Виктория Васильева заняли первые три места по итогам короткой программы на этапе Гран-при среди юниоров в Челябинске.