Гран-при среди юниоров. Прямая трансляция короткой программы юношей

На Гран-при среди юниоров в Челябинске проходят соревнования среди юношей. Сегодня, 13 сентября в 15:00 по московскому времени, участники демонстрируют короткую программу.

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Ранее юные российские фигуристы превосходно отработали короткую программу на этапе Гран-при в Челябинске. Первое место занял Артур Даниелян. Второе — Петр Гуменник. На третьей позиции остановился Илья Яблоков. Даниелян превзошел сам себя, поставив мировой рекорд среди юниоров.