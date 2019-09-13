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  • 15:27,  13 сентября 2019
Фигурное катание
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Гран-при среди юниоров. Прямая трансляция короткой программы юношей

Даниелян
Артур Даниелян. Фото: Ирина Красько/Nevasport

На Гран-при среди юниоров в Челябинске проходят соревнования среди юношей. Сегодня, 13 сентября в 15:00 по московскому времени, участники демонстрируют короткую программу.

Прямую трансляцию можно посмотреть здесь:

Ранее юные российские фигуристы превосходно отработали короткую программу на этапе Гран-при в Челябинске. Первое место занял Артур Даниелян. Второе — Петр Гуменник. На третьей позиции остановился Илья Яблоков. Даниелян превзошел сам себя, поставив мировой рекорд среди юниоров.

Отметим, 13 сентября российские фигуристки Камила Валиева, Ксения Синицына и Виктория Васильева заняли первые три места по итогам короткой программы на этапе Гран-при среди юниоров в Челябинске.

Кроме того, в Челябинске уже состоялся ритмический танец и короткая программа спортивных пар. Российские танцевальную дуэты занимают два первых места — Шанаева/Нарижный лидируют, Дэвис/Смолкин располагаются сразу следом за ними.

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