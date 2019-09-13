На четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Челябинске состоялись соревнования спортивных пар в произвольных программах. Первое место заняла российская пара Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, которая получила от судей в сумме 185,05 баллов, а за произвольную программу — 117,43.

Россияне также расположились на втором, третьем и четвертом местах. Серебро — у Юлии Артемьевой и Михаила Назарычева, которые заработали 111, 19 баллов в произвольной программе и 178,31 — всего. На третьей строчке расположились Диана Мухаметзянова и Илья Миронов со 171,88 баллами (108,84 — в произвольной), а четвертыми стала пара Станислава Вислобокова/Алексей Брюханов – у них 166,18 баллов (105,92).

Ранее российские фигуристки Камила Валиева, Ксения Синицына и Виктория Васильева заняли первые три места по итогам короткой программы на этапе Гран-при среди юниоров в Челябинске. Выступление Валиевой судьи оценили в 73,56 балла, совсем немного от нее отстала Ксения Синицына — 73,04 балла. У Васильевой — 67,04 балла.