Главный тренер «Зенита» перед матчем с «Арсеналом» столкнулся со сложностями, связанными с выбором игроков в середину поля. По сути, Семак не сможет рассчитывать на проверенную связку центральных полузащитников. Магомед Оздоев получил четвертую желтую карточку в игре со «Спартаком» — пропустит матч по дисквалификации. Вильмар Барриос только-только вернулся из расположения сборной Колумбии, а потому, налетавшись, также будет сбережен тренером «Зенита».

Еще одна вводная — матч с «Лионом» в Лиге чемпионов. В этой игре Семак, весьма вероятно, захочет сыграть в три центральных защитника, как в товарищеской игре с «Сочи». Но чтобы не играть по новой схеме сразу во Франции, тренерский штаб «Зенита» наверняка отработает ее еще и в игре с «Арсеналом».

Придется Семаку определиться еще с несколькими вопросами. Сыграет ли после двух полных матчей за сборную Жирков? Стоит ли давать шанс неплохо сыгравшему против «Сочи» Краневиттеру? В какой роли выпускать Дугласа Сантоса — слева в обороне или в центре поля? Нужно ли сразу бросать в пекло игр РПЛ Вячеслава Караваева?

Если отвечать на эти вопросы за Семака, то Жиркову наверняка дадут отдохнуть. В этой связи и Дуглас выйдет на левой бровке. Краневиттер дебютирует в основе, а Караваев начнет в запасе.

«Зенит» расположится в три центральных защитника — Иванович, Осорио и Ракицкий. Слева по всей бровке сыграет Дуглас Сантос, а справа есть выбор между Суторминым и Смольниковым. Возможно, Семак сделает выбор в пользу более вариативного в атаке Сутормина.

В центре поля наступила пора задействовать с первых минут Далера Кузеява, который набирает форму после травмы. С ним в паре хороший шанс сыграть у Краневиттера — есть ли не сейчас, то, пожалуй, никогда: аргентинцу нужно давать игровую практику, чтобы к зиме попытаться его продать. Над ним с Кузяевым, под нападающими должен сыграть восстановившийся после травмы Себастьян Дриусси — тот игрок, которого сильно не хватало Семаку последний месяц. Наконец, в атаке появится привычная пара центральных нападающих, состоящая из Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.

Состав «Зенита» в матче с «Арсеналом» (версия Nevasport): Лунев — Иванович, Осорио, Ракицкий — Дуглас Сантос, Сутормин — Кузяев, Краневиттер, Дриусси — Дзюба, Азмун.

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