Футболисты петербургского «Зенита» Малком и Вильмар Барриос пропустят матч своей команды против тульского «Арсенала».

Как сообщает «Спорт день за днем», бразилец тренируется по индивидуальной программе, но может восстановиться к матчу Лиги чемпионов против «Лиона» 17 сентября.

Что касается Барриоса, колумбиец, вероятно, не успеет вернуться в Петербург из расположения своей национальной сборной.

Напомним, «Зенит» примет тульский «Арсенал» в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге сегодня, 13 сентября, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна здесь.

На данный момент «Зенит» идет в тройке лидеров турнирной таблицы, имея 17 очков после восьми матчей. Такой же показатель у «Краснодара» и «Ростова». «Арсенал» занимает седьмое место и имеет 13 очков.