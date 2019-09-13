Российское антидопинговое агентство назвало имена фигуристок, которые наиболее часто подвергались проверке на допинг в 2019 году.

Как сообщает ТАСС, ими стали победительница юниорского Гран-при 2018 года Алена Косторная и бронзовая медалистка ЧМ-2019 в парном катании Наталья Забияко: девушки прошли по два допинг-теста с начала 2019 года. Второй тест у обеих был в августе

Всего в нынешнем году РУСАДА протестировало на допинг 35 фигуристов. Помимо Косторной и Забияко, в этом списке такие спортсмены, как Дмитрий Алиев, Джонатан Гурейро, Михаил Коляда, Станислава Константинова, Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Мария Сотскова, Александра Трусова, Анастасия Шаботова и Тиффани Загорски. Все они были протестированы по одному разу.