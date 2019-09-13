Российская теннисистка Мария Шарапова примет участие на турнире в австрийском Линце.

По словам Шараповой, которые приводит пресс-служба турнира, у нее много отличных воспоминаний об этом турнире, и она рада вернуться, чтобы увидеть так много ее невероятных болельщиков.

Отметим, соревнования в Линце будут проходить с 7 по 13 октября, их призовой фонд — 250 тысяч долларов.

Шарапова в 2006 году выиграла турнир в Линце и с тех пор не выступала на нем.

Напомним, что Мария Шарапова опустилась за пределы первой сотни в мировом рейтинге WTA. До поражения от Серены Уильямс в первом круге US Open россиянка располагалась на 87-й строчке таблицы.

Спортсменка не выпадала из топ-100 с октября 2017 года. Тогда она вернулась в сотню лучших после того, как отбыла дисквалификацию за мельдоний.