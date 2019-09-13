Российская фигуристка Елизавета Туктамышева впервые в новом сезоне показала кроткую программу на соревнованиях. Презентация прошла в Бергамо, на турнире серии Challenger — Lombardia Trophy.

Спортсменка начала программу с фирменного тройного акселя, из которого выехала в тройки, затем прыгнула каскад из тройных флипа и тулупа и отдельно прыгнула потрясающе чистый тройной лутц.

Судьи оценили выступление Туктамышевой в 73,66 балла. Сама спортсменка осталась недовольна выступлением.

Соперницами Туктамышевой будут Анна Щербакова и Софья Самодурова.

Вечером короткие программы покажут мужчины.