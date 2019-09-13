Российская фигуристка Анна Щербакова показала короткую программу на дебютном для нее на взрослом уровне турнире серии Challenger — Lombardia Trophy.

Свое выступление под атмосферную музыку из фильма «Парфюмер» Щербакова начала с двойного акселя, затем прыгнула тройной флип с руками наверх и каскад из тройного лутца и тройного риттбергера.

Фигуристка великолепно передала эмоции, и в итоге получила от судей 67.73 балла, что почти на 6 баллов меньше, чем у Елизаветы Туктамышевой.

Впереди выступление Софью Самодуровой. Также в 18:00 мск включатся в борьбу мужчины. Россию будет представлять Андрей Лазукин.