Петербургский «Зенит» начал матч против тульского «Арсенала» в рамках 9-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча проходит на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге.

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте Nevasport.

Незадолго до матча на стадионе прошел оригинальный фан-променад, посвященный «Пятнице 13». Стадион открылся за два часа до стартового свистка, и зрители могли посетить развлекательную программу в стиле «хоррор». Всем посетителям предложили принять участие в «Параде кошмаров» с участием оборотней, скелетов, зомби и Люцифера, которые никому не откажут в памятной фотографии.

Ориентировочно матч посетят до 45 тысяч человек.

На данный момент «Зенит» занимает место в верхней части турнирной таблицы, имея 17 очков после восьми матчей — это третий результат. Такой же показатель у «Краснодара» и «Ростова». «Арсенал» занимает седьмое место и имеет 13 очков.