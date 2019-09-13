Петербургский СКА начал встречу против московского ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча проходит в «Ледовом дворце» в Петербурге.

Петербургские армейцы провели на старте сезона четыре матча, в трех из них команда Алексея Кудашова одержала победу. В первом матче регулярного чемпионата СКА обыграл магнитогорский «Металлург», затем обыграл в овертайме челябинский «Трактор». В третьем туре СКА проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту», а затем дома обыграл «Сибирь».

ЦСКА провел уже пять матчей в чемпионате, отметим, что действующий обладатель Кубка Гагарина дома проиграл на старте чемпионата «Авангарду».

В минувшем сезоне эти команды бились друг с другом за выход в финал Кубка Гагарина. Московский клуб одержал победу в серии со счетом 4:3 в финале Западной конференции, а затем в четырех матчах финальной серии Кубка Гагарина обыграл омский «Авангард».