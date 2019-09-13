Стартовала продажа билетов на матч Россия — Шотландия

Продажа билетов на отборочный матч Евро-2020 Россия — Шотландия стартовала. Игра пройдет 10 октября в Москве и начнется в 21:45 мск.

«Имеется ограничение на приобретение — 4 билета в одни руки / в одном заказе. С одного адреса электронной почты возможен только 1 заказ», — говорится в сообщении РФС.

Напомним, 6 сентября Россия обыграла Шотландию со счётом 2:1, забитыми голами отметились Артём Дзюба и Юрий Жирков. 9 сентября подопечные Черчесова обыграли Казахстан благодаря голу Марио Фернандеса на 89-й минуте.