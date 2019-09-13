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  • 16:58,  13 сентября 2019
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Стартовала продажа билетов на матч Россия — Шотландия

Стартовала продажа билетов на матч Россия &#8212; Шотландия
Отборочный матч Шотландия - Россия. Фото: официальный сайт РФС

Продажа билетов на отборочный матч Евро-2020 Россия — Шотландия стартовала. Игра пройдет 10 октября в Москве и начнется в 21:45 мск.

«Имеется ограничение на приобретение — 4 билета в одни руки / в одном заказе. С одного адреса электронной почты возможен только 1 заказ», — говорится в сообщении РФС.

Напомним, 6 сентября Россия обыграла Шотландию со счётом 2:1, забитыми голами отметились Артём Дзюба и Юрий Жирков. 9 сентября подопечные Черчесова обыграли Казахстан благодаря голу Марио Фернандеса на 89-й минуте.

Таким образом, после 6 матчей сборная России имеет 15 очков и занимает второе место в группе I. Лидирует по-прежнему Бельгия с 18 набранными очками.

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