ЧЕ по волейболу. Прямая трансляция матча Белоруссия — Россия

Мужская сборная России по волейболу сегодня, 13 сентября, проведет матч против команды Белоруссии. Встреча пройдет на «Арене Стожице» в Любляне.

Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

Этот матч станет уже вторым для российской команды на чемпионате Европы по волейболу. В стартовой встрече на турнире российские волейболисты победили Турцию в четырех партиях. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу России (25:13, 23:25, 25:17, 25:15).

Чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд в 2019 году проводится в четырех странах: Бельгии, Франции, Нидерландах и Словении — такое происходит впервые. В турнире играют 24 национальные сборные, разбитые на четыре группы.