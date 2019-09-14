Российские волейболистки пытаются реабилитироваться за неудачный Евро. Команда начала первый матч Кубка мира с Камеруном.

Игра стала первой для Серджио Бузато, который недавно сменил на посту главного тренера команды Вадима Панкова.

Кубок мира призван заполнить паузу между Олимпиадами и чемпионом мира. В женском турнире, который пройдет с 14 по 29 сентября, принимают участие 12 сборных.

Турнир пройдет по круговой системе в одиннадцать туров — каждый сыграет с каждым. Обладатель титула определится исходя из того, кто наберет очков больше остальных. Действующим победителем Кубка мира является команда Китая, которые четыре года назад обошли Сербию и США.