Мужская сборная России по волейболу начала встречу против Белоруссии в рамках группового этапа чемпионата Европы.

Встреча проходит на стадионе «Арена Стожице» в Любляне.

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

Этот матч — уже второй для российской команды на текущем чемпионате Европы по волейболу. В стартовой встрече на турнире россияне победили команду Турции в четырех партиях. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу России (25:13, 23:25, 25:17, 25:15).

Россия попала в группу С, в которой, помимо Белоруссии и Турции, также играют Северная Македония, Финляндия и Словения. Принимающей страной для группы С станет Словения, все матчи пройдут в Любляне.

Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин проходит с 12 по 29 сентября. Турнир впервые примут сразу четыре страны — Франция, Словения, Бельгия и Голландия.