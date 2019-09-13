Азербайджанский боец ММА Вюсал Байрамов, который первым дрался с Хабибом Нурмагомедовым в смешанных единоборствах, ответил, можно ли этого спортсмена нокаутировать.

В интервью телеканалу «Матч ТВ» Байрамов рассказал, что смотрел бой Нурмагомедова с Дастином Порье и переживал. «Когда Порье во втором раунде попал, я не очень волновался. Если хочешь такого бойца, как Хабиб, нокаутировать, то это надо делать в первом раунде, даже в начале первого раунда», — подметил Байрамов, добавив, что после партера руки становятся тяжелыми и уже сложно бить, как в начале поединка.

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Хабиб Нурмагомедов и Вюсал Байрамов встретились на турнире в Полтаве в 2008 году, победа над Байрамовым стала для Хабиба первой из двадцати восьми в смешанных единоборствах. Решающим стал удушающий прием Хабиба.

Поединок с Дастином Порье также закончился удушающим приемом Хабиба Нурмагомедова.