Российская фигуристка Софья Самодурова с ошибкой исполнила короткую программу на турнире серии Challenger — Lombardia Trophy. Турнир проходит в Бергамо, Италия.

Свою программу Самодурова продемонстрировала в третьей разминке. Фигуристка выступала под песню группы Gypsy Kings — Bamboleo.

Первым прыжковым элементом в программе шел каскад из двух тройных тулупов, затем чисто выполнила двойной аксель. С заключительного прыжка в программе спортсменка упала. В минувшем сезоне прокаты Самодуровой отличались стабильностью и чисто исполненными элементами.

За свой прокат Софья Самодурова получила 53,82 балла.

Ранее свои короткие программы на турнире показали россиянки Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова. Судьи оценили выступление Туктамышевой с чистым тройным акселем в 73,66 балла, в то время, как Анна Щербакова набрала 67.73 балла.