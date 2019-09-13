Стало известно, что около 600 болельщиков посетят стартовый матч петербургского «Зенита» в Лиге чемпионов. Встреча «Зенита» и «Лиона» пройдет во Франции 17 сентября, во вторник.

Информацию о выезде болельщиков сообщает агентство ТАСС. По данным пресс-службы петербургской команды, на данный момент реализовано около 500 билетов, ожидается, что до следующей недели будет продано еще около 100 билетов из квоты. Всего болельщикам «Зенита» выделили на стадионе 1571 место. Изначально ожидалось, что будет реализовано всего 500 билетов.

Игра пройдет на стадионе «Стад де Люмьер», арена вмещает 59 286 человек.

Начало встречи запланировано на 19:55 по московскому времени.

Накануне выездного матча «сине-бело-голубые» проведут встречу в национальном чемпионате против тульского «Арсенала». Игра пройдет сегодня, 13 сентября, на стадионе «Газпром-Арена», начало запланировано на 20:00 по московскому времени.