Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла соревнования в короткой программе на турнире серии Challenger — Lombardia Trophy. Соревнования проходят в Бергамо, Италия.

Спортсменка открыла соревнования и чисто отказала программу, усложнив ее тройным акселем и набрав 73,66 балла. Другая российская спортсменка Анна Щербакова набрала за прокат 67,73 балла, расположившись на третьей позиции. Короткую программу Щербакова исполнила без ошибок, эти соревнования стали для нее дебютными на взрослом уровне.

Третья российская фигуристка на этом турнире Софья Самодурова исполнила короткую программу, упав с тройного флипа, и расположилась на промежуточном восьмом месте. У Самодуровой сейчас 53,82 балла.

Выступления женщин в произвольной программе на Lombardia Trophy состоится завтра, ориентировочно начало запланировано на 17:30 по московскому времени.