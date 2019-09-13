Если питерские армейцы обновили два своих лидерских звена, то московские предпочли сохранить всех ведущих игроков, с которыми выиграли Кубок Гагарина. Пока СКА подписывал Ткачева, Лехтерю, Кемпайнена, Кагарлицкого, ЦСКА предпочитал никого не отдавать и брать по минимуму.

По сути, у ЦСКА лишь два новичка — защитник-возвращенец из НХЛ Богдан Киселевич и чешский форвард из «Ак Барса» Иржи Секач. Москвичи предпочли оттолкнуться от чемпионской команды. В этом сезоне у ЦСКА, пожалуй, последняя возможность что-то выиграть текущим составом. Глобальная перестройка запланирована на 2020-год, когда у полтора десятка игроков ЦСКА заканчиваются контракты.

Среди них первая тройка нападения, которая и в этом сезоне продолжает исправно набирать очки. Нападающие Михаил Григоренко и Кирилл Капризов ловко связываются центрфорвардом Линденом Веем. Это тройка — по-прежнему главное оружие ЦСКА. Если СКА их остановит, будет иметь большие шансы на победу.

На днях ЦСКА неожиданно уступил в овертайме нижегородскому «Торпедо», которому не проигрывал с 2016 года. Это подтверждает, что в королевстве Игоря Никитина не все гладко. Впрочем, сам тренер армейцев объясняет причины невнятной игры тем, что некоторые игроки позже вкатились в предсезонку и еще не успели выйти на пик формы.

В Питере мы увидим примерно равный хоккей, который прогнозировать достаточно сложно. Обновленный СКА только находит себя в атаке в свежий сочетаниях, ЦСКА же лишь нащупывает прошлогодний хоккей, с которым дружина Никитина доминировала в КХЛ. Интересно, каким образом ЦСКА решит проблему первой тройки СКА, в которой уже сильно выделяется Владимир Ткачев.

В этом сезоне нам предстоит увидеть сразу шесть матчей армейского дерби, что, безусловно, на руку болельщикам. Да и у СКА отличная возможность поквитаться с ЦСКА за неудачу в финале конференции. Первый бой на короткой, канадской площадке — уже меньше чем через два часа в Ледовом.