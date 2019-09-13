Российский шорт-трекист, шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан вышел на лед на соревнованиях впервые за последние полтора года.

Спортсмен принял участия в турнире Открытый Кубок Союза конькобежцев России, который проходит в Коломне. В эстафетной гонке он выступил в одной команде с Екатериной Ефременковой, Константином Ивлиевым и Эминой Малагич, эта четверка выиграла свой квалификационный забег.

Изначально шорт-трекист заявлялся только на эстафетную гонку, однако впоследствии принял решение поучаствовать в забеге на тысячу метров.

Напомним, после непопадания на Олимпийские игры в Пхенчхане Виктор Ан принял решение завершить спортивную карьеру. В феврале 2019 года стало известно, что шестикратный олимпийский чемпион планирует возобновить карьеру и пробиться в сборную России.