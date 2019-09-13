Российские фигуристы-одиночники заняли весь пьедестал на четвертом этапе серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Челябинске.

Три выступления россиян завершали соревновательный день на этапе ЮГП в Челябинске.

Илья Яблоков набрал 133,95 балла в произвольной программе, в сумме за два выступления — 207,68 балла.

Петр Гуменник допустил несколько ошибок при исполнении прыжков в произвольной программе и набрал 147,99 балла. В общей сумме россиянин заработал 222,14 балла. Опередить Яблокова позволили более дорогие по стоимости баллов элементы.

Артур Даниелян завершал конкурсные выступления, он исполнил произвольную программу на 138,62, и преимущества в короткой ему не хватило для того, чтобы выиграть этап. Гуменнику он уступил около 0,2 балла, набрав в итоге 221,93.

Следующий этап юниорского Гран-при пройдет в Гданьске, Польша.