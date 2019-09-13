Стали известны сборные, которые сразятся друг с другом в финале чемпионата мира по баскетболу в Китае. В заключительном матче турнира титул чемпионов планеты разыграют сборные Аргентины и Испании.

Cборная Аргентины по баскетболу встречалась в полуфинале с командой Франции, над которой одержала разгромную победу со счетом 80:66. Команда Аргентины доминировала на протяжении матча, все четыре периода завершились в пользу аргентинцев — 21:18, 18:14, 21:16, 20:18.

Ранее Nevasport писал о том, что в финал квалифицировалась сборная Испании по баскетболу. Испанские баскетболисты смогли пройти в финал, обыграв команду Австралии во втором овертайме. Матч завершился со счетом 95:88 (22:21, 10:16, 19:18, 20:16, 9:9, 15:8).

Финальный матч Кубка мира по баскетболу в Китае пройдет 15 сентября, в воскресенье, на стадионе «Кадиллак Арена» в Пекине. Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.