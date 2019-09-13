В Челябинске сегодня, 14 сентября, завершается конкурсная часть четвертого этапа серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров.

Начало соревнований в произвольном танце у танцевальных пар запланировано на 8:45 по московскому времени. В ритм-танце первыми стали Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный, Диана Дэвис и Глеб Смолкин пока идут вторыми. Третий российский дуэт — Тамара Жукова и Даниил Карпов — стали пятыми.

Соревнования среди девушек стартуют в 12:00 по московскому времени. После короткой программы все призовые места пока у россиянок, Камила Валиева лидирует, Ксения Синицына идет второй, а Виктория Васильева — третьей.

Ранее, 13 сентября, завершились соревнования у спортивных пар и юношей. Российские спортсмены не пустили на пьедестал других участниках в обоих видах программы. Соревнования у юношей выиграл Петр Гуменник, Артур Даниелян стал вторым, а Илья Яблоков — третьим. В парном катании первыми стали Ксения Ахантьева и Валерий Колесов. Серебро — у Юлии Артемьевой и Михаила Назарычева, третьими стали Диана Мухаметзянова и Илья Миронов.