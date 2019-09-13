Стало известно, каким составом сыграет петербургский «Зенит» в матче против тульского «Арсенала». Игра пройдет сегодня, 13 сентября, на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге.

Информация о составе появилась в официальном «Твиттере» клуба.

Место в воротах займет Андрей Лунев. В защите сыграет четверка: Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос. Места в полузащите займут Далер Кузяев, Вилмар Барриос, Юрий Жирков и Себастьян Дриусси. Дуэтом в нападении по традиции сыграют Сердар Азмун и Артем Дзюба.

Напомним, прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь. Крыша стадиона «Газпром-Арена» будет закрыта, «Зенит» сыграет матч в домашнем, лазурном комплекте формы.

Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

На данный момент «Зенит» идет третьим в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков за 8 матчей.