На соревнованиях по фигурному катанию серии Challenger — Lombardia Trophy пройдет второй соревновательный день. Турнир проходит в итальянском городе Бергамо.

Россию на Lombardia Trophy представляют фигуристки Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. После короткой программы первой в зачете идет Елизавета Туктамышева. Она набрала за прокат 73,66 балла. Другая российская спортсменка Анна Щербакова получила от судей 67,73 балла, расположившись на третьей позиции. Софья Самодурова пока идет на восьмой строчке, у россиянки 53,82 балла.

В соревнованиях танцевальных пар в первой разминке с ритм-танцем выступит пара Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов. В последней, третьей разминке выступит еще одна российская пара — Евгений Устенко и Екатерина Миронова.

Пары выйдут на лед в 15:30 по московскому времени, в то время как женщины — около 17:30.