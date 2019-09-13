Российский пилот итальянской команды «Торо Россо» Даниил Квят, выступающий в «Формуле-1», рассказал о подготовке к следующему этапе серии Гран-при — Гран-при Сингапура.

В интервью на официальном сайте «Торо Россо» Квят заявил, что в Сингапуре трасса уникальная: она длинная и с большим числом поворотов, следующих друг за другом. «Это одна из самых сложных гонок в сезоне, которая проходит в условиях жары и высокой влажности», — отметил пилот, добавив, что работать по ночам будет не так сложно.

«В Сингапуре жарко, поэтому я учитываю этот момент, готовясь к этапу. Например, в Европе я совершаю пробежки в большом количеством одежды — выглядит забавно, да и люди на улицах странно смотрят», — сказал автогонщик.

Напомним, Гран-при Сингапура пройдет с 20 по 22 сентября.