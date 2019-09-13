Российский фигурист-одиночник Петр Гуменник рассказал о том, когда планирует совершить переход во взрослое катание.

Слова спортсмена приводит агентство ТАСС. «Я буду на взрослых стартах уже в этом сезоне, но полноценно планирую перейти в следующем», — заявил фигурист, добавив, что сейчас ему нужно тренировать четверные прыжки, чтобы конкурировать со взрослыми спортсменами.

Напомним, сейчас фигуристу 17 лет и он принимает участие в юниорских соревнованиях.

Сегодня, 13 сентября, Петр Гуменник стал победителем этапа серии юниорского Гран-при в Челябинске, по сумме двух программ на 0,2 опередив Артура Даниеляна. В своей произвольной программе Петр Гуменник исполнил четверной лутц, однако выполнил элемент с ошибкой. «Я тренировал это – даже если упаду с лутца, еду дальше и катаю программу, чтобы эмоционально подготовить себя к ошибке», — сказал спортсмен.