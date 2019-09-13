На турнире по фигурному катанию серии Challenger — Lombardia Trophy в Бергамо, Италия, завершились соревнования среди мужчин в короткой программе.

Лучшим из российских фигуристов в короткой программе стал Дмитрий Алиев. Он набрал 81,18 балла, из них за технику — 42,03, за компоненты — 40,15. Один балл с Алиева сняли за падение с четверного лутца. Пока Алиев занимает промежуточное второе место.

Третье промежуточное место у россиянина Егора Мурашова. Он набрал 74,83 балла за выступление, из которых 41,58 балла за технику и 34,25 за компоненты.

Андрей Лазукин выступил в короткой программе неудачно, на его счету лишь 63,23 балла. Это промежуточное десятое место.

Лидером соревнований идет китайский фигурист Боян Цзинь. За короткую программу он набрал рекордные 101,09 балла, чисто исполнив каскад из четверного лутца и тройного тулупа, тройной аксель и четверной тулуп.

Произвольную программу мужчины покажут на Lombardia Trophy 15 сентября, в воскресенье.