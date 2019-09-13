Российский нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба открыл счет в матче своей команды против тульского «Арсенала» в рамках девятого тура чемпионата России по футболу.

Встреча проходит на «Газпром-Арене», сейчас счет в матче 1:0, продолжается первый тайм.

Мяч в ворота тульской команды Артем Дзюба отправил на 5-й минуте встречи. Передачу на форварда сделал бразильский защитник Дуглас Сантос. Дзюба выиграл борьбу за мяч после штрафного и нанес точный удар в угол ворот.

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте Nevasport.

На данный момент «Зенит» занимает место в верхней части турнирной таблицы, имея 17 очков после восьми матчей — это третий результат. Такой же показатель у «Краснодара» и «Ростова». «Арсенал» занимает седьмое место и имеет 13 очков.