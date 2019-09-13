Петербургский СКА проигрывает московскому ЦСКА после первого периоду в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20. Встреча проходит в Петербурге в «Ледовом дворце», на данный момент счет 1:0 в пользу гостей.

Автором единственной шайбы в первом периоде стал нападающий ЦСКА Антон Слепышев, в результативной атаке московских армейцев на 9-й минуте встречи поучаствовал Богдан Киселевич. Игроки СКА нанесли пять бросков в створ ворот соперника, однако пробить вратаря Илью Сорокина не смогли.

ЦСКА получил двухминутный штраф за нарушение численного состава на 6-й минуте, однако реализовать большинство армейцы с Невы не смогли.

В минувшем сезоне эти команды бились друг с другом за выход в финал Кубка Гагарина. Московский клуб одержал победу в серии со счетом 4:3 в финале Западной конференции, а затем в четырех матчах финальной серии Кубка Гагарина обыграл омский «Авангард».