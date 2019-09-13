Иранский форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун не смог реализовать пенальти в первом тайме матча против тульского «Арсенала». Игра в рамках девятого тура чемпионата России по футболу проходит сейчас на «Газпром-Арене» в Петербурге.

Пенальти был назначен за игру рукой в штрафной «Арсенала». Сердар Азмун не смог переиграть голкипера туляков Михаила Левашова. Летом этим вратарем интересовался петербургский клуб.

Пока счет в матче 1:0, на 5-й минуте с подачи Дугласа Сантоса счет в матче открыл форвард Артем Дзюба.

Сейчас на «Газпром-Арене» продолжается первый тайм. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте Nevasport.

На данный момент «Зенит» занимает место в верхней части турнирной таблицы, имея 17 очков после восьми матчей — это третий результат. Такой же показатель у «Краснодара» и «Ростова». «Арсенал» занимает седьмое место и имеет 13 очков.