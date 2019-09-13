Бывшая немецкая биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер в ближайшее время получит тренерскую лицензию.

Об этом сообщает портал biathlon-news.de. Согласно информации СМИ, лицензия Дальмайер будет относиться к категории B. «Лаура сказала, что хотела бы пройти обучение, нас это, конечно, радует», — рассказал порталу спортивный директор Ассоциации лыжных видов Германии Карин Оргельдингер.

Лицензия категории B даст Дальмайер возможность работать и с любителями, и с профессиональными спортсменами.

Напомним, решение о завершении спортивной карьеры Лаура Дальмайер приняла по окончании сезона-2018/19. Заявление биатлонистки стало очень неожиданным для публики, некоторые любители биатлона предположили, что в таком раннем уходе спортсменки может быть замешан допинг.