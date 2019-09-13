На турнире серии Challenger в Канаде — Autumn Classics International стартовали выступления в произвольной программа у женщин.

На лед в этом виде программы выйдет российская фигуристка Евгения Медведева. Она идет второй после выступления в короткой программе, за которую набрала 75,14 балла, из которых 35,60 — за компоненты (лучший результат).

Лидером после короткой программы является японская фигуристка Рика Кихира. Её короткая программа технически сложнее: спортсменка чисто исполняет тройной аксель. За выступление японка получила 78,18 балла.

Третьей идет американская фигуристка Карен Чен, она проигрывает Медведевой около 15 баллов.

И Кихира, и Медведева выйдут на лед в последней разминке. Выступление российской фигуристки ожидается после 00:40 по московскому времени.