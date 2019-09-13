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  • 21:34,  13 сентября 2019
ФК "Зенит"
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«Зенит» обыгрывает «Арсенал» благодаря голу Дзюбы после первого тайма

&#171;Зенит&#187; обыгрывает &#171;Арсенал&#187; благодаря голу Дзюбы после первого тайма
"Газпром-Арена". Фото: Nevasport

Петербургский «Зенит» ведет в счете после первого тайма в матче против тульского «Арсенала».

Встреча в рамках девятого тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20 проходит на «Газпром-Арене» в Петербурге.

На 5-й минуте встречи счет в матче был открыт: отличился Артем Дзюба с подали бразильского защитника Дугласа Сантоса.

На 22-й минуте «Зенит» имел возможность увеличить счет: команда получила право на пенальти из-за игры рукой в штрафной футболиста «Арсенала». Однако Сердар Азмун не смог точно ударить с одиннадцатиметровой отметки, мяч прилетел в руки вратарю Михаилу Левашову.

Сейчас в матче идет перерыв. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте Nevasport.

На данный момент «Зенит» занимает место в верхней части турнирной таблицы, имея 17 очков после восьми матчей — это третий результат. Такой же показатель у «Краснодара» и «Ростова». «Арсенал» занимает седьмое место и имеет 13 очков.

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