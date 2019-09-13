«Зенит» обыгрывает «Арсенал» благодаря голу Дзюбы после первого тайма

Петербургский «Зенит» ведет в счете после первого тайма в матче против тульского «Арсенала».

Встреча в рамках девятого тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20 проходит на «Газпром-Арене» в Петербурге.

На 5-й минуте встречи счет в матче был открыт: отличился Артем Дзюба с подали бразильского защитника Дугласа Сантоса.

На 22-й минуте «Зенит» имел возможность увеличить счет: команда получила право на пенальти из-за игры рукой в штрафной футболиста «Арсенала». Однако Сердар Азмун не смог точно ударить с одиннадцатиметровой отметки, мяч прилетел в руки вратарю Михаилу Левашову.

Сейчас в матче идет перерыв. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте Nevasport.