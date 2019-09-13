Петербургский СКА уступает московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ после завершения второго периода. Встреча проходит в «Ледовом Дворце» в Санкт-Петербурге.

На данный момент счет в матче 2:0 в пользу ХК ЦСКА. В первом периоде с передачи Богдана Киселевича отличился Антон Слепышев. Во втором периоде удвоил преимущество московских армейцев Константин Окулов, реализовав большинство. В этой атаке ассистентами выступили Кирилл Капризов и Линден Вей.

Дважды за период малым штрафом карались хоккеисты СКА: две штрафных минуты получил Сергей Плотников за задержку соперника клюшкой, также на скамейке штрафников оказался Ярослав Дыбленко — также за задержку.

СКА лидирует по количеству бросков в створ ворот (14 против 9 у ЦСКА), однако ворота Ильи Сорокина пока находятся на замке.