Бой российского боксера Сергея Ковалева и мексиканца Сауля Альвареса официально пройдет 2 ноября в Лас Вегасе, США. Информация об этом появилась в официальном твиттере сервиса потокового видео DAZN.

Ожидается, что бой пройдет на арене «MGM Grand».

Сергей Ковалев является чемпионом WBO в полутяжелом весе, а его соперник Сауль Альварес по прозвищу «Канело» (исп. — рыжий) владеет чемпионским поясом WBA в средней весовой категории

Ранее Nevasport писал о том, что мексиканский боксер согласился на бой против Ковалева 2 ноября. Для Канело поединок против Ковалева станет дебютным в полутяжелой весовой категории.

Последний поединок Сергей Ковалев провел в Челябинске против Энтони Ярда, бой завершился победой россиянина.