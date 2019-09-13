«Арсенал» сравнял счет в матче против «Зенита» во втором тайме

Тульский «Арсенал» сумел сравнять счет в гостевом матче против петербургского «Зенита» во втором тайме встречи девятого тура чемпионата России по футболу. Сейчас счет в матче 1:1, встреча проходит на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.
На 56-й минуте встречи отличился полузащитник туляков Кантемир Берхамов, точно низом пробив в угол ворот Андрея Лунева, который не сумел спасти команду от гола.
В первом тайме за «Зенит» на 5-й минуте забил Артем Дзюба. Передачу на него сделал бразильский защитник «сине-бело-голубых» Дуглас Сантос.
На 22-й минуте матча пенальти не реализовал иранский форвард Сердар Азмун.
Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте Nevasport.
На данный момент «Зенит» занимает место в верхней части турнирной таблицы, имея 17 очков после восьми матчей — это третий результат. Такой же показатель у «Краснодара» и «Ростова». «Арсенал» занимает седьмое место и имеет 13 очков.
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