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  • 21:34,  13 сентября 2019
Футбол
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«Арсенал» сравнял счет в матче против «Зенита» во втором тайме

&#171;Арсенал&#187; сравнял счет в матче против &#171;Зенита&#187; во втором тайме
ФК "Арсенал" Тула. Фото: официальный сайт клуба.

Тульский «Арсенал» сумел сравнять счет в гостевом матче против петербургского «Зенита» во втором тайме встречи девятого тура чемпионата России по футболу. Сейчас счет в матче 1:1, встреча проходит на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.

На 56-й минуте встречи отличился полузащитник туляков Кантемир Берхамов, точно низом пробив в угол ворот Андрея Лунева, который не сумел спасти команду от гола.

В первом тайме за «Зенит» на 5-й минуте забил Артем Дзюба. Передачу на него сделал бразильский защитник «сине-бело-голубых» Дуглас Сантос.

На 22-й минуте матча пенальти не реализовал иранский форвард Сердар Азмун.

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте Nevasport.

На данный момент «Зенит» занимает место в верхней части турнирной таблицы, имея 17 очков после восьми матчей — это третий результат. Такой же показатель у «Краснодара» и «Ростова». «Арсенал» занимает седьмое место и имеет 13 очков.

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