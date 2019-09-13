«Арсенал» сравнял счет в матче против «Зенита» во втором тайме

Тульский «Арсенал» сумел сравнять счет в гостевом матче против петербургского «Зенита» во втором тайме встречи девятого тура чемпионата России по футболу. Сейчас счет в матче 1:1, встреча проходит на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.

На 56-й минуте встречи отличился полузащитник туляков Кантемир Берхамов, точно низом пробив в угол ворот Андрея Лунева, который не сумел спасти команду от гола.

В первом тайме за «Зенит» на 5-й минуте забил Артем Дзюба. Передачу на него сделал бразильский защитник «сине-бело-голубых» Дуглас Сантос.

На 22-й минуте матча пенальти не реализовал иранский форвард Сердар Азмун.

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте Nevasport.