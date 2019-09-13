Дриусси вывел «Зенит» вперед в матче с «Арсеналом», реализовав пенальти

Аргентинский нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси вывел команду вперед в матче против «Арсенала» в девятом туре Российской Премьер-Лиги. Встреча проходит в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене», сейчас счет в матче 2:1.

За нарушение правил Максимом Володько «Арсенал» был наказан одиннадцатиметровым ударом на 66-й минуте матча. Его и реализовал Себастьян Дриусси. Напомним, в первом тайме «Зенит» также получил право на пенальти, однако Сердар Азмун нанес плохой удар, попав в руки голкиперу Михаилу Левашову.

Первый гол в матче на 5-й минуте забил Артем Дзюба, сравнял счет Кантемир Берханов на 56-й минуте.