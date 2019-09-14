На турнире серии Challenger в Канаде — Autumn Classics International — сегодня, 14 сентября, пройдут показы произвольных программ у мужчин, а также произвольного танца у дуэтов.

Российские спортсмены в этих видах программы участия не принимают.

В танцах на льду после первого дня соревнований лидирует пара из Канады Пайпер Жиль/Поль Пуарье. На втором месте также канадские танцоры Каролен Сусисс/Шейн Фирус, третье место у французов Мари-Жад Лорио/Роман ле Гак. Начало показа произвольного танца ожидается в 18:00 по московскому времени.

В мужском одиночном катании короткую программу с результатом в 98 баллов выиграл японец Юдзуру Ханю, один балл с него сняли за падение. На втором месте французский спортсмен Кевин Эймос, он проигрывает Ханю около четырех баллов. На третьей позиции расположился Киган Мессинг, он набрал за короткую программу чуть более 89 баллов.