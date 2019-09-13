Петербургский СКА всухую уступил московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурга и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Хоккеисты ЦСКА забросили по шайбе в каждом периоде встречи. В первом периоде с передачи Богдана Киселевича отличился Антон Слепышев.

Во втором периоде удвоил преимущество московских армейцев Константин Окулов, реализовав большинство после удаления Сергея Плотникова. В этой атаке ассистентами выступили Кирилл Капризов и Линден Вей.

В третьем периоде на 20-й минуте пустые ворота расстрелял Сергей Калинин. В атаке также поучаствовали Михаил Григоренко и Сергей Андронов.

Для СКА это поражение стало первым на домашней арене и вторым в текущем розыгрыше регулярного чемпионата, ранее команда Алексея Кудашова в гостях уступила «Автомобилисту».