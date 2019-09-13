Петербургский «Зенит» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче девятого тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20. Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Петербурге.

В первом тайме за «Зенит» на 5-й минуте забил Артем Дзюба. Передачу на него сделал бразильский защитник «сине-бело-голубых» Дуглас Сантос.

На 22-й минуте матча «Зенит» получил право на одиннадцатиметровый удар, однако пенальти не реализовал иранский форвард Сердар Азмун.

В начале второго тайма «Арсенал» сравнял счет в матче стараниями Кантемира Берхамова. Спустя 10 минут «Зенит» снова получил право на пенальти, точный удар с одиннадцатиметровой отметки нанес аргентинец Себастьян Дриусси.

Третий гол был забит в концовке матча. Шатов отличился за «сине-бело-голубых» на 88-й минуте встречи, передачу на него отдал Юрий Жирков.

Победа над «Арсеналом» позволила «Зениту» вновь возглавить турнирную таблицу РПЛ, теперь у подопечных Сергея Семака 20 очков.