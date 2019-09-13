Российский полузащитник петербургского «Зенита» Олег Шатов забил гол за команду в матче против «Арсенала». Сейчас счет в матче 3:1, встреча проходит на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.

Шатов отличился за «сине-бело-голубых» на 88-й минуте встречи, передачу на него отдал Юрий Жирков.

В первом тайме за «Зенит» на 5-й минуте забил Артем Дзюба. Передачу на него сделал бразильский защитник «сине-бело-голубых» Дуглас Сантос. На 22-й минуте матча пенальти не реализовал иранский форвард Сердар Азмун.

Во втором тайме счет сравнял полузащитник «Арсенала» Кантемир Берхамов, однако совсем скоро «Зенит» снова вышел вперед стараниями Себастьяна Дриусси. Аргентинец получил право на пробитие пенальти и не промахнулся.

Сейчас в матче идет компенсированное ко второму тайму время.