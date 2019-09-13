Японский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю выиграл короткую программу на турнире серии Challenger в Канаде — Autumn Classics International.

Российские фигуристы в этом виде программы участия не принимают.

За исполнение короткой программы, которую Ханю оставил с прошлого сезона, японец получил 98,38 балла, из которых 53,03 за техническую составляющую. Один балл с результата судьи сняли за падение фигуриста.

Вторым в короткой программе стал француз Кевин Эймос, на его счету 94,76 балла. Третьим идет канадец Киган Мессинг с результатом в 89,57 балла.

Отметим, что промежуточным лидером после короткой программы в соревнованиях женщин является японская фигуристка Рика Кихира. Исполнив чистый тройно аксель, Кихира на три балла опередила российскую фигуристку Евгению Медведеву.