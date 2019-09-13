Российский защитник, новичок петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев дебютировал за клуб в матче с тульским «Арсеналом» в девятом туре РПЛ.

Караваев появился на поле «Газпром-Арены» уже в компенсированное ко второму тайму время. Новичок «Зенита» заменил Юрия Жиркова, который отдал в матче голевую передачу на Олега Шатова.

Напомним, Вячеслав Караваев перешел в «Зенит» в сентябре 2019 года из голландского «Витесса». По слухам в СМИ, «Зенит» выкупил контракт игрока за 8 миллионов евро.

Сербский защитник, капитал «Зенита» Бранислав Иванович, в свою очередь, установил другое достижение — провел сотый матч за команду. Иванович выступает за клуб с 2017 года, сейчас футболисту 35 лет.

Встреча «Зенита» и «Арсенала» завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.