Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал участие в матче против «Арсенала» легионеров Вильмара Барриоса и Сердара Азмуна, которые только что вернулись из расположения национальных сборных.

Слова Семака с послематчевой пресс-конференции приводит официальный «Твиттер» команды. Тренер отметил, что Барриос прилетел в Петербург вчера, 12 сентября, а Азмун позавчера. «Говорили с ними. Буквально после обеда приняли решение поставить их в стартовый состав. По Барриосу вопросов никаких», — заявил Семак, добавив, что Сердар Азмун трудится, но ему не хватает голов.

Напомним, в матче против «Арсенала» Сердар Азмун не смог реализовать пенальти в первом тайме.

Поединок против «Арсенала» завершился победой «Зенита» со счетом 3:1. В составе «сине-бело-голубых» отличились Артем Дзюба, Себастьян Дриусси и Олег Шатов.