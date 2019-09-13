Российский полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал свое возвращение в строй, а также оценил игру команды в матче против «Арсенала».

Слова футболиста приводит официальный сайт «сине-бело-голубых». Сейчас Кузяев чувствует себя хорошо и, по собственным словам, потихоньку набирает форму. «Врачи делали все возможное для того, чтобы я поскорее вернулся в строй. Так бывает, травмы — это непредсказуемая вещь. Главное, что сейчас все позади», — отметил Кузяев.

По мнению футболиста, во втором тайме против «Арсенала» команда должна была не сбавлять темп и прессинговать. «Должны были забивать свои моменты в первом тайме, тогда стало бы проще», — заключил Кузяев.

Отметим, Далер Кузяев вышел в стартовом составе «Зенита» впервые с марта 2019 года.

Поединок «Зенита» и «Арсенала» завершился победой хозяев со счетом 3:1.